اخبار الرياضة

رادس مسرحا لنهائي كأس تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تدور مساء اليوم في ملعب رادس الأولمبي المباراة النهائية لكأس تونس والتي ستجمع بين النجم الساحلي والصفاقسي.

ويسعى الفريقان لحصد أول ألقابهم المحلية للموسم الماضي بعدما توج الترجي بلقب الدوري.

وكان النجم الساحلي قد تأهل للمباراة النهائية بعدما تجاوز النادي الأفريقي في المربع الذهبي، من جهته استطاع الصفاقسي الوصول إلى المشهد النهائي بعد صراع مع الترجي في النصف النهائي حسم بركلات الترجيح لصالح أبناء عاصمة الجنوب التونسي صفاقس.

يذكر أن المباراة النهائية تم تأجيلها من شهر يونيو الماضي بسبب ارتباط المنتخب التونسي بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك