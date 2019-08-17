اخبار الرياضة

آرسنال يحقق فوزه الثاني في البريميرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق آرسنال فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز بيرنلي بهدفين مقابل هدف على أرضية ستاد الإمارات في العاصمة لندن.

افتتح الكسندر لاكازيت التسجيل أولا لصالح أرسنال لكن آشلي بارتس عدل النتيجة للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني، كان رجال ايميري أكثر إصرارا على الفوز وحصد النقاط الثلاث على أرضهم فكان لهم ذلك عن طريق الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ بعدما أمضى على الهدف الثاني في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز المدفعجية ليحصد بالتالي أرسنال العلامة الكاملة من أول جولتين بينما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاثة نقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك