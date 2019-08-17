آرسنال يحقق فوزه الثاني في البريميرليغ

حقق آرسنال فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز بيرنلي بهدفين مقابل هدف على أرضية ستاد الإمارات في العاصمة لندن.

افتتح الكسندر لاكازيت التسجيل أولا لصالح أرسنال لكن آشلي بارتس عدل النتيجة للضيوف قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني، كان رجال ايميري أكثر إصرارا على الفوز وحصد النقاط الثلاث على أرضهم فكان لهم ذلك عن طريق الغابوني بيير ايميريك اوباميانغ بعدما أمضى على الهدف الثاني في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز المدفعجية ليحصد بالتالي أرسنال العلامة الكاملة من أول جولتين بينما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاثة نقاط.

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