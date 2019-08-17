انطلاق مهرجان بنغازي للكاراتيه

مجمع سليمان الضراط مسرحا لانطلاق مهرجان بنغازي للكاراتيه الذي انطلق بمنافسات الفئات السنية، حيث شارك 12 ناديا في منافسات بطولة الكومتي للصغار لمواليد 2011- 2012.

وفيما وصفت المنافسة في اليوم الأول بـ”الشديدة”، حسم الرياضي صالح صالح من نادي سبورت أولمبيك الترتيب الأول لوزن تحت 20 كيلوغراما، بينما حصد أنس خالد من نادي قاريونس ذهبية تحت 25 كيلوغراما، أما وزن تحت 30 كيلوغراما فذهب المركز الأول لصالح مؤيد خالد من نادي سبورتك اولمبيك ليحسم لاعب نادي قاريونس محمد نوري ذهبية فوق ثلاثين كيلوغراما.

وسيتواصل مهرجان بنغازي للكارتيه حتى يوم 16 سبتمبر المقبل، إذ يأمل القائمون على هذه اللعبة في تخريج أبطال يشرفون الرياضة الليبية في المستقبل.

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