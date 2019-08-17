أجواء مميزة في منافسات صغار الكاراتيه في بنغازي 

خاص

اختتمت في مجمع سليمان الضراط في بنغازي أمس الجمعة بطولة بنغازي للكاراتيه فئتي “الكومتي” و”الكاتا” للصغار والتي تأتي من ضمن النشاط الرياضي لعام 2019 للاتحاد الفرعي للكاراتيه بنغازي .

وشهدت المنافسات أجواء من الإثارة والندية وسط متابعة من محبي اللعبة

وتحصل على الترتيب الأول في مسابقات “وزن 20 كجم” صالح صالح من نادي اسبورت اولمبيك، والترتيب الثاني عمر عبدالعزيز من اكاديمية استارز الرحبة، والترتيب الثالث يزن رافع من نادي قاريونس .

وفِي مسابقات “وزن 25 كجم”، الترتيب الأول أنس خالد من نادي قاريونس، والترتيب الثاني عطيه سعد من نادي السواعد ، والترتيب الثالث مؤيد جمال من اكاديمية استارز قاريونس .

وفِي وزن -30 كجم، فقد تحصل على الترتيب الأول مؤيد خالد من نادي اسبورت اولمبيك، وتحصل على الترتيب الثاني محمد صلاح من نادي قاريونس ، والترتيب الثالث من سالم محمود اكاديمية استارز قاريونس .

اما وزن فوق 30 كجم، فقد تحصل على الترتيب الأول محمد نوري من نادي قاريونس ، والترتيب الثاني عبدالرازق خليل من نادي النصر، والترتيب الثالث زبير وليد من اكاديمية استارز قاريونس .

ونظم الاتحاد الفرعي عقب انتهاء المنافسات احتفالية كرم من خلالها الفائزين والشخصيات التي كانت وراء نجاح المنافسات .

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