اختتام بطولة بنغازي للكاراتيه

بنغازي 17 أغسطس 2019 (وال) – أقيم بمجمع المرحوم سليمان الضراط بطولة بنغازي للكاراتيه التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي للعبة على فترتين الصباحية والمسائية.
وكانت نتائج منافسات “للكاتا” فردي: –
الترتيب الأول الرياضي (يزن رافع التواتي) نادي قاريونس.
والترتيب الثاني الرياضي (مؤيد جمال الرعيض) أكاديمية ستارز قاريونس.
والترتيب الثالث الرياضي (صالح صالح سعيد) نادي اسبورت أولمبيك.
ومنافسات “كاتا” فرق:
الترتيب الأول “نادي سبورت أولمبيك”.
الترتيب الثاني “نادي الهدف”.
الترتيب الثالث “نادي روح الرياضة”.
وخلال الفترة المسائية ابتدأت المنافسة بمسابقة الكومتي للصغار وكانت النتائج على النحو التالي:-
وزن -20
الترتيب الأول “صالح صالح” نادي سبورت أولمبيك.
الترتيب الثاني “عمر عبدالعزيز” أكاديمية ستارز الرحبة.
الترتيب الثالث ” يزن رافع ” نادي قاريونس.
وزن – 25
الترتيب الأول “أنس خالد” نادي قاريونس.
الترتيب الثاني “عطية سعد ” نادي السواعد.
الترتيب الثالث “مؤيد جمال” أكاديمية ستارز قاريونس.
وزن -30
الترتيب الأول ” مؤيد خالد” نادي سبورت أولمبيك.
الترتيب الثاني ” محمد صلاح ” نادي قاريونس.
الترتيب الثالث ” سالم محمود ” أكاديمية ستارز قاريونس.
وزن فوق 30
الترتيب الأول ” محمد نوري ” نادي قاريونس.
الترتيب الثاني “عبدالرازق خليل ” نادي النصر.
الترتيب الثالث ” زبير وليد ” أكاديمية قاريونس. (وال – بنغازي) رع
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