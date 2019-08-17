اخبار الرياضة

اختتام بطولة بنغازي للكاراتيه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 17 أغسطس 2019 (وال) –  أقيم بمجمع المرحوم سليمان الضراط بطولة بنغازي للكاراتيه التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي للعبة على فترتين الصباحية والمسائية.

وكانت نتائج منافسات “للكاتا” فردي: –

الترتيب الأول الرياضي (يزن رافع التواتي) نادي قاريونس.

والترتيب الثاني الرياضي (مؤيد جمال الرعيض) أكاديمية ستارز قاريونس.

والترتيب الثالث الرياضي (صالح صالح سعيد) نادي اسبورت أولمبيك.

ومنافسات “كاتا” فرق:

الترتيب الأول “نادي سبورت أولمبيك”.

الترتيب الثاني “نادي الهدف”.

الترتيب الثالث “نادي روح الرياضة”.

وخلال الفترة المسائية ابتدأت المنافسة بمسابقة الكومتي للصغار وكانت النتائج على النحو التالي:-

وزن -20

الترتيب الأول “صالح صالح” نادي سبورت أولمبيك.

الترتيب الثاني “عمر عبدالعزيز” أكاديمية ستارز الرحبة.

الترتيب الثالث ” يزن رافع ” نادي قاريونس.

وزن – 25

الترتيب الأول “أنس خالد” نادي قاريونس.

الترتيب الثاني “عطية سعد ” نادي السواعد.

الترتيب الثالث “مؤيد جمال” أكاديمية ستارز قاريونس.

وزن -30

الترتيب الأول ” مؤيد خالد” نادي سبورت أولمبيك.

الترتيب الثاني ” محمد صلاح ” نادي قاريونس.

الترتيب الثالث ” سالم محمود ” أكاديمية ستارز قاريونس.

وزن فوق 30

الترتيب الأول ” محمد نوري ” نادي قاريونس.

الترتيب الثاني “عبدالرازق خليل ” نادي النصر.

الترتيب الثالث ” زبير وليد ” أكاديمية قاريونس. (وال – بنغازي) رع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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