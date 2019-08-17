الملكي يتألق أمام سيلتا فيغو

افتتح ريال مدريد مشاركته في هذا الموسم في الليغا بفوز خارج الديار على حساب سيلتا فيغو بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وافتتح كريم بنزيمة النتيجة للمرينغي في الدقيقة 12 لتشهد المباراة بعدها سيطرة لأصحاب الارض الذين استطاعوا هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول بهدف أبيض ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وانطلق الشوط الثاني بطرد مبكر للوكا مودريتش لينتفض بعدها الريال ويحرز هدفين عن طريق كل من تونس كروس ولوكاس فاسيكبز قبل أن يتمكن ايكر لوسادا من إحراز هدف تذليل الفارق لسيلتا فيغو في الوقت بدل الضائع ليحرز بالتالي الملكي النقاط الثلاث في أولى جولات الليغا.

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