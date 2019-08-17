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الملكي يتألق أمام سيلتا فيغو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتح ريال مدريد مشاركته في هذا الموسم في الليغا بفوز خارج الديار على حساب سيلتا فيغو بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وافتتح كريم بنزيمة النتيجة للمرينغي في الدقيقة 12 لتشهد المباراة بعدها سيطرة لأصحاب الارض الذين استطاعوا هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول بهدف أبيض ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وانطلق الشوط الثاني بطرد مبكر للوكا مودريتش لينتفض بعدها الريال ويحرز هدفين عن طريق كل من تونس كروس ولوكاس فاسيكبز قبل أن يتمكن ايكر لوسادا من إحراز هدف تذليل الفارق لسيلتا فيغو في الوقت بدل الضائع ليحرز بالتالي الملكي النقاط الثلاث في أولى جولات الليغا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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