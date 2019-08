ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتغلب على ساوثهامبتون بصعوبة كبيرة!

تغلب ليفربول بصعوبة على مضيفه ساوثهامبتون 2-1 أمس السبت، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ”.

حيث تقدم ليفربول بثنائية لساديو ماني وروبرتو فيرمينو ، وأحرز داني إنجز هدف ساوثهامبتون الوحيد.

هذا واقتسم فريقا ليفربول وأرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري بعد أن حقق كلاهما الفوز الثاني على التوالي في المسابقة برصيد 6 نقاط لكل منهما، لكن “الريدز” يتفوق فقط بفارق الأهداف بعد فوزه في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بنتيجة 4-1، في المقابل ظل ساوثهامبتون بلا رصيد من النقاط بعد تعرضه للخسارة الثانية.

