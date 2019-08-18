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مانشستر سيتي يتعثر بالتعادل أمام السبيرز

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مواجهة من العيار الثقيل تلك التي استضاف فيها حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي ضيفه توتنهام في قمة الأسبوع الثاني من البريمرليغ .

وسيطر السيتي على مجريات الشوط الأول ليرفع البلجيكي دي بروين عرضية إلى رأس المتألق رحيم ستيرلينغ معلنا أول أهداف موقعة الاتحاد مسجلا رابع أهدافه في المسابقة .

ولم يتأخر الرد كثيرا فبعد ثلاث دقائق تمكن الضيوف من الوصول لشباك الحارس إيدرسون بواسطة الأرجنتيني إيريك لاميلا عندما وجد مساحة في وسط ودفاع السيتي، واستعاد السيتزن تقدمه من جديد بعدما عاد دي بروين ليمرر كرة الهدف الثاني للهداف التاريخي للفريق كون أغويرو في الدقيقة الخامسة والثلاثين متوجا سيطرة شبه كاملة للشوط الأول لأبناء المدرب بيب غوارديولا .

في الشوط الثاني استنجد المدرب بوكيتينو بالمنقذ لوكاس مورا وكان له ما أراد بعدما سجل التعادل بعد سبع عشرة ثانية من دخوله بديلا.

ودخل برازيلي آخر بديلا في المباراة فالمهاجم غابريل جيسوس وفي الوقت بدل الضائع استطاع تسجيل هدف التقدم وسط فرحة عارمة ، فرحة لم يهنأ بها أنصار السيتزن بعدما عاد كابوس دوري الأبطال الموسم الماضي ويلغي الحكم الهدف مستعينا بتقنية الفار لتنتهي المباراة بتعادل مثير ويتعثر حامل اللقب للمرة الأولى هذا الموسم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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