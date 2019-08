رغم طرد مودريتش.. النادي الملكي يستهل موسمه بفوز ساحر

افتتح ريال مدريد مشواره في “الليغا” بفوز صريح على مضيفه سيلتا فيغو بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث سجل ثلاثية النادي الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيما والألماني توني كروس ولوكاس فاسكيز، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد إيكير لوسادا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

هذا ولعب “الميرينغي” بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش للطرد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء عقب تدخل عنيف على أحد لاعبي فيغو.

