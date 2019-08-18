افتتاح بطولة المرحوم فتحي الغرياني للكرة المصغرة

انطلقت بطولة المرحوم فتحي الغرياني لكرة القدم المصغرة للأندية بمدينة البيضاء والتي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفرعي بالمنطقة الأولى لكرة القدم المصغرة.

وشهد افتتاح البطولة كلمة تأبين للراحل فتحي الغرياني والذي يعد واحدا من أهم شخصيات نادي الأخضر.

وجمعت المباراة الافتتاحية للبطولة بين فريق الجامعة السنوسية وفريق نسور مرتوبة حيث انتهت بتفوق الجامعة السنوسية بستة أهداف مقابل هدف وحيد ، في حين التقى الأفريقي درنة مع الرجاء البيضاوي في مبارة انتهت لمصلحة الأفريقي بتسعة أهداف مقابل خمسة.

وستتواصل البطولة التي يستضيفها نادي الأخضر تكريما لروح الراحل فتحي الغرياني الأيام القادمة وسط اهتمام من الاتحاد الفرعي للكرة المصغرة لإنجاحها.

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