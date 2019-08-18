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دورتموند يكتسح أوجسبورغ بخماسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قص بروسيا دورتمود شريط انطلاقته في الدوري الألماني بانتصار عريض على ضيفه أوجسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ورغم تقدم أوجسبورغ في الدقيقة الأولى بواسطة فلوريان استطاع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير معادلة النتيجة بدقيقتين، وفي الشوط الثاني تمكن الإنجليزي جادون سانشو إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والخمسين، ليسجل ماركو رويس الهدف الثالث بعدها بست دقائق، قبل أن يعود ألكاسير ويسجل الهدف الرابع والثاني له.

واختتم بذلك الوافد الجديد الألماني جوليان براندت أهداف دورتموند قبل نهاية المباراة بثماني دقائق ليحصد صاحب الأرض أول ثلاث نقاط ويتصدر جدول الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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