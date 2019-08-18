دورتموند يكتسح أوجسبورغ بخماسية

قص بروسيا دورتمود شريط انطلاقته في الدوري الألماني بانتصار عريض على ضيفه أوجسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ورغم تقدم أوجسبورغ في الدقيقة الأولى بواسطة فلوريان استطاع المهاجم الإسباني باكو ألكاسير معادلة النتيجة بدقيقتين، وفي الشوط الثاني تمكن الإنجليزي جادون سانشو إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والخمسين، ليسجل ماركو رويس الهدف الثالث بعدها بست دقائق، قبل أن يعود ألكاسير ويسجل الهدف الرابع والثاني له.

واختتم بذلك الوافد الجديد الألماني جوليان براندت أهداف دورتموند قبل نهاية المباراة بثماني دقائق ليحصد صاحب الأرض أول ثلاث نقاط ويتصدر جدول الدوري.

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