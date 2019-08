كشفت تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” عن إلغاء هدف قاتل لمانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ليخسر بطل الدوري الإنجليزي نقطتين بالتعادل 2-2 مع ضيفه توتنهام.

حيث تقدم السيتي بهدف بواسطة رحيم ستيرلينغ، ثم أدرك الأرجنتيني إيريك لاميلا التعادل لتوتنهام، وسجل الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الهدف الثاني لسيتي لكن البديل البرازيلي لوكاس مورا رد بهدف التعادل لتوتنهام.

كما أحرز البديل البرازيلي غابريل جيسوس هدفاً قاتلاً للسيتي في الوقت بدل الضائع لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد بعد لمسة يد على الفرنسي إيمريك لابورت، بحسب القوانين الجديدة.

The post تقنية الفيديو تحرم مانشستر سيتي من الفوز على توتنهام في اللحظات الأخيرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا