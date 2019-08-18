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اتحاد تطاوين التونسي يتعاقد مع أيوب عمار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرم نادي اتحاد تطاوين التونسي صفقته الثالثة من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تعاقده رسميا مع مهاجم فريق أبوسليم “أيوب عمار” بعقد انتقال يمتد موسمين.

ويعد أيوب من المهاجمين الواعدين بالكرة الليبية سواء من خلال تألقه بالموسم الماضي مع فريقه أبوسليم أو سابقا مع فريقي الأهلي طرابلس وأبي الأشهر.

وكان اتحاد تطاوين الذي ينافس بالبطولة المحترفة الأولى بتونس قد تعاقد مؤخرا مع مدافع فريق الأخضر “منصور رزق” كما ضم المهاجم الكونغولي “جونيور ماكيسي” والذي دافع عن ألوان الأهلي طرابلس خلال الموسمين الماضيين قبل أن يفسخ عقده معه بسبب عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد وتعذر انطلاق الموسم الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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