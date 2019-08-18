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دجوكوفيتش يودع بطولة سينسيناتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالمياً بطولة سينسيناتي المفتوحة ذات الألف نقطة من نصف نهائي البطولة بعد خسارته أمام الروسي دانيل ميدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة .

ورغم تقدم دجوكوفيتش في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل ثلاثة، استطاع اللاعب الروسي العودة بقوة في المجموعة الثانية ليأخذ زمام التقدم وينهي المجموعة بستة لثلاثة، ليعود في المجموعة الثالثة ويحسمها بالنتيجة ذاتها في المواجهة التي استغرقت ساعة وثلاثا وأربعين دقيقة .

ليتأهل ميدفيديف إلى نهائي البطولة وينهي أحلام المصنف الأول عالمياً بالوصول إلى المباراة النهائية والاحتفاظ بلقبه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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