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ليفربول يواصل انطلاقته القوية بالبريمرليغ

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب ليفربول بصعوبة على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب سانت ميريز ضمن الجولة الثانية .

وافتتح السنغالي ساديو ماني أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والأربعين من تسديدة قوية، وعزز البرازيلي روبيرتو فيرمينيو تقدم الريدز بالهدف الثاني في الدقيقة الحادية والسبعين، لكن ساوثهامبتون تمكنوا من تقليص الفارق قبل نهاية المباراة بسبع دقائق عن طريق لاعب ليفربول السابق داني إنجز بعد خطأ فادح من الحارس أدريان.

ليرفع الريدز رصيدهم إلى ست نقاط مسجلين العلامة الكاملة بعد الفوز في الأسبوع الأول على نوريتش سيتي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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