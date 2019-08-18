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بدر حسن يُغادر الأهلي طرابلس إلى الباطن السعودي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمضى اللاعب الدولي بدر حسن على عقد انتقاله من الأهلي طرابلس إلى نادي الباطن السعودي لمدة موسم واحد.

وينشط نادي الباطن في دوري الدرجة الأولى السعودي ومن المتوقع أن يتم الإعلان اليوم عن تفاصيل الصفقة حيث اكتفى بدر بنشر صورة له من داخل حجرات ملابس النادي السعودي.

وكان لاعب الوسط الليبي قريباً من التوقيع للنادي الأفريقي التونسي لكن الأخير ممنوع من التعاقدات في هذا الميركاتو بقرار من الفيفا.

وكان بدر حسن لاعبا لفريق الاتحاد والمنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية قبل أن ينتقل لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبي الأشهر ليخطف الأضواء في أول مواسمه في الملاعب الكبيرة ولينتقل للأهلي طرابلس والذي كان بوابته للانضمام لفرسان المتوسط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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