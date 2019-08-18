تعيين حسام بدير مستشارا إعلاميا لنادي الهلال

تعاقدت إدارة نادي الهلال مع المهندس “حسام الدين بدير” لشغل منصب المستشار الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم وأيضا مهمة مدير الإعلام الرقمي والحقوق الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات بالنادي الأزرق العريق

وجاءت هذه الخطوة ضمن أهداف النادي للارتقاء بالعمل الإداري والإعلامي وجعله مواكبا لما يشهده هذا المجال من احتراف وتطور على مستوى أغلب الأندية الرياضية بالعالم.

ويعتبر بدير مديرا رياضيا معتمدا وهو يحمل إجازة في هندسة التخطيط العمراني من جامعة القاهرة ودبلوم الإدارة الرياضية من الفيفا بالشراكة مع جامعة القاهرة وجامعة نيوشاتل السويسرية.

كما يتمتع بخبرات متعددة في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي بالإضافة للإدارة الرياضية وكان قد عمل ضمن فريق عمل أندية ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي وكذلك منسقا للمحتوى العربي للدوري الفرنسي الممتاز.

وأيضا سبق له العمل بمجال الإعلام الرقمي بناديي مارسيليا الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

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