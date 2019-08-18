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بيراميدز يطيح بالأهلي من كأس مصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل بيراميدز مفاجآته أمام كبير مصر وأفريقيا النادي الأهلي ليطيح به للمرة الرابعة على التوالي في سابقة هي الأولى في تاريخ نادي القرن حيث لم يسبق لأي فريق الفوز على الأهلي في أربع مناسبات تواليا.

بيراميدز استطاع الإطاحة بالأهلي من كأس مصر من دور الستة عشر بعدما حقق الفوز عليه بهدف نظيف أمضى عليه لاعبه البوركيني ايريك تراوري في الدقيقة الخامسة والخمسين حيث عجز الأهلي بعدها من معادلة النتيجة.

وانتهت المباراة بتأهل بيراميدز لدور الثمانية وليغادر الأهلي كأس مصر خسارة أعلنت إثرها إدارة النادي في وقت متأخر من ليلة أمس إقالة مدرب الفريق لاسارتي بسبب النتائج غير المقنعة والتي لا تليق بالنادي الأهلي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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