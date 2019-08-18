بيراميدز يطيح بالأهلي من كأس مصر

واصل بيراميدز مفاجآته أمام كبير مصر وأفريقيا النادي الأهلي ليطيح به للمرة الرابعة على التوالي في سابقة هي الأولى في تاريخ نادي القرن حيث لم يسبق لأي فريق الفوز على الأهلي في أربع مناسبات تواليا.

بيراميدز استطاع الإطاحة بالأهلي من كأس مصر من دور الستة عشر بعدما حقق الفوز عليه بهدف نظيف أمضى عليه لاعبه البوركيني ايريك تراوري في الدقيقة الخامسة والخمسين حيث عجز الأهلي بعدها من معادلة النتيجة.

وانتهت المباراة بتأهل بيراميدز لدور الثمانية وليغادر الأهلي كأس مصر خسارة أعلنت إثرها إدارة النادي في وقت متأخر من ليلة أمس إقالة مدرب الفريق لاسارتي بسبب النتائج غير المقنعة والتي لا تليق بالنادي الأهلي.

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