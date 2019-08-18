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الصفاقسي بطلا لكأس تونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توج النادي الصفاقسي بلقب كأس تونس على حساب النجم الرياضي الساحلي بعد أن حسم المباراة النهائية بركلات الترجيح.

على ملعب رادس كانت المنافسة محتدمة وسط مدرجات مليئة بالجماهير العاشقة للفريقين، فكل منهما كان يرغب في التتويج بالكأس، المباراة لم تشهد فرصا خطيرة ولكن كانت هناك أفضلية طفيفة للنادي الصفاقسي ومع ذلك لم تشكل خطرا على مرمى النجم لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وكذلك كان الحال في الأشواط الإضافية لتمتد لركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الصفاقسي الذي توج بلقبه الخامس في كأس تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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