الصفاقسي بطلا لكأس تونس

توج النادي الصفاقسي بلقب كأس تونس على حساب النجم الرياضي الساحلي بعد أن حسم المباراة النهائية بركلات الترجيح.

على ملعب رادس كانت المنافسة محتدمة وسط مدرجات مليئة بالجماهير العاشقة للفريقين، فكل منهما كان يرغب في التتويج بالكأس، المباراة لم تشهد فرصا خطيرة ولكن كانت هناك أفضلية طفيفة للنادي الصفاقسي ومع ذلك لم تشكل خطرا على مرمى النجم لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وكذلك كان الحال في الأشواط الإضافية لتمتد لركلات الترجيح التي ابتسمت للنادي الصفاقسي الذي توج بلقبه الخامس في كأس تونس.

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