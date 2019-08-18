منتخب التجديف يطير إلى المغرب للمشاركة في “الألعاب الأفريقية”

يغادر المنتخب الوطني للتجديف مساء اليوم إلى المغرب للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي يستضيفها المغرب هذه المدة في نسختها الثانية عشرة.

ومن المقرر أن تتكون المشاركة الليبية من الثنائي حسين قنبور وعبدالسلام محمد بقيادة المدرب التونسي أنيس جويلي.

وقبل سفرهم إلى المغرب خاض الثنائي حسين قنبور وعبدالسلام محمد برنامجا تأهيليا في المغرب بغية الاستعداد الجيد لدورة الألعاب الأفريقية وحصد القلائد التي ستساعدهم على التألق.

وعلى صعيد النتائج الليبية في دورة الألعاب الأفريقية فشل المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية بتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

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