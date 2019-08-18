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الطائرة الشاطئية تحقق الفوز على سيراليون

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على حساب منتخب سيراليون بشوطين دون مقابل لحساب مباريات دورة الألعاب الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول بـ21 مقابل 19 لمصلحة سيراليون إلا أن ثنائي المنتخب بولبابة والمعروق أكملا الشوط الثاني لصالحهم بـ21 مقابل 15 بينما انتهت المباراة في الشوط الثالث بـ15 نقطة مقابل 10.

وسيوجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية منتخب مصر في 21 من شهر أغسطس الحالي لتحديد المراكز بين 10 و11 حيث تقام البطولة في المغرب.

وتلقى المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية ثلاثة هزائم متتالية أمام منتخبات المغرب وغامبيا وتونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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