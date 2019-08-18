الطائرة الشاطئية تحقق الفوز على سيراليون

تمكن المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية من تحقيق الفوز على حساب منتخب سيراليون بشوطين دون مقابل لحساب مباريات دورة الألعاب الأفريقية.

وانتهى الشوط الأول بـ21 مقابل 19 لمصلحة سيراليون إلا أن ثنائي المنتخب بولبابة والمعروق أكملا الشوط الثاني لصالحهم بـ21 مقابل 15 بينما انتهت المباراة في الشوط الثالث بـ15 نقطة مقابل 10.

وسيوجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية منتخب مصر في 21 من شهر أغسطس الحالي لتحديد المراكز بين 10 و11 حيث تقام البطولة في المغرب.

وتلقى المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية ثلاثة هزائم متتالية أمام منتخبات المغرب وغامبيا وتونس.

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