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سانشيز على أعتاب العودة إلى إيطاليا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اقترب المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية .

وأشار موقع “سكاي إيطاليا” إلى أن إدارة الإنتر اتفقت على شروط العقد مع اللاعب التشيلي قبل التحول إلى مدينة ميلانو.

وأوضح التقرير أن سانشيز وافق على الانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي لكن العقبة الوحيدة ستكون راتبه الكبير والذي من الصعب على الفريق الإيطالي دفعه حيث يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ومن المقرر أن يجتمع وكيل المهاجم التشيلي مع مسؤولي مانشستر يونايتد للاتفاق على كيفية خروجه من النادي الإنجليزي وتفاصيل الصفقة.

ويعاني اللاعب من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الشياطين الحمر بقيادة المدرب أولي أونار سولشاير.

وكان اللاعب قد خاض العديد من التجارب بالملاعب الأوروبية حيث بدأ مع أودنيزي الإيطالي لينتقل إلى برشلونة الإسباني ومنها إلى أرسنال قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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