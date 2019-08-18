سانشيز على أعتاب العودة إلى إيطاليا

اقترب المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي قادماً من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية .

وأشار موقع “سكاي إيطاليا” إلى أن إدارة الإنتر اتفقت على شروط العقد مع اللاعب التشيلي قبل التحول إلى مدينة ميلانو.

وأوضح التقرير أن سانشيز وافق على الانتقال إلى إنتر ميلانو الإيطالي لكن العقبة الوحيدة ستكون راتبه الكبير والذي من الصعب على الفريق الإيطالي دفعه حيث يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ومن المقرر أن يجتمع وكيل المهاجم التشيلي مع مسؤولي مانشستر يونايتد للاتفاق على كيفية خروجه من النادي الإنجليزي وتفاصيل الصفقة.

ويعاني اللاعب من عدم مشاركته بشكل أساسي مع الشياطين الحمر بقيادة المدرب أولي أونار سولشاير.

وكان اللاعب قد خاض العديد من التجارب بالملاعب الأوروبية حيث بدأ مع أودنيزي الإيطالي لينتقل إلى برشلونة الإسباني ومنها إلى أرسنال قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

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