تشيلسي يرغب في تعويض إخفاقاته أمام ليستر

يستهل تشيلسي مساء اليوم مبارياته على أرضه في البريميرليغ عندما يستضيف ليستر سيتي لحساب الجولة الثانية من الدوري على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

وفقد الفريق مباراته الأولى التي جمعته أمام مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافولد بـ4-0 وسيحاول في لقائه الثاني الخروج بنتيجة إيجابية.

ولعب ليستر سيتي مباراته الأولى في الدوري أمام ولفر هامبتون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ويدخل لقاء اليوم دون مدافعه ماغواير الذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وسيحاول الفريقان تسجيل أول فوز لهما في منافسات الدوري بعد البداية المتعثرة.

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