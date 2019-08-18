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تشيلسي يرغب في تعويض إخفاقاته أمام ليستر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستهل تشيلسي مساء اليوم مبارياته على أرضه في البريميرليغ عندما يستضيف ليستر سيتي لحساب الجولة الثانية من الدوري على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

وفقد الفريق مباراته الأولى التي جمعته أمام مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافولد بـ4-0 وسيحاول في لقائه الثاني الخروج بنتيجة إيجابية.

ولعب ليستر سيتي مباراته الأولى في الدوري أمام ولفر هامبتون وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف ويدخل لقاء اليوم دون مدافعه ماغواير الذي انتقل لصفوف مانشستر يونايتد مقابل 85 مليون يورو.

وسيحاول الفريقان تسجيل أول فوز لهما في منافسات الدوري بعد البداية المتعثرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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