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منتخب المصغرة يباشر تدريباته في مصراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ المنتخب الوطني للكرة المصغرة تدريباته اليومية في ملعب نادي السويحلي بمدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للعبة الذي سيقام في أستراليا شهر سبتمبر القادم.

واشتكى رئيس اتحاد اللعبة حسين الطويلب في تصريحاته لـ218 من عدم وقوف هيئات الرياضة بجانب المنتخب الذي سيمثل ليبيا في المنافسات المونديالية.

وشارك المنتخب الوطني للكرة المصغرة في نسخة كأس العالم السابقة التي استضافتها تونس وحقق نتائج جيد في تلك البطولة.

ورغم الظروف الصعبة يسعى القائمون على المنتخب الوطني للكرة المصغرة لتحقيق نتائج جيدة في البطولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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