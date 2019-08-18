منتخب المصغرة يباشر تدريباته في مصراتة

بدأ المنتخب الوطني للكرة المصغرة تدريباته اليومية في ملعب نادي السويحلي بمدينة مصراتة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للعبة الذي سيقام في أستراليا شهر سبتمبر القادم.

واشتكى رئيس اتحاد اللعبة حسين الطويلب في تصريحاته لـ218 من عدم وقوف هيئات الرياضة بجانب المنتخب الذي سيمثل ليبيا في المنافسات المونديالية.

وشارك المنتخب الوطني للكرة المصغرة في نسخة كأس العالم السابقة التي استضافتها تونس وحقق نتائج جيد في تلك البطولة.

ورغم الظروف الصعبة يسعى القائمون على المنتخب الوطني للكرة المصغرة لتحقيق نتائج جيدة في البطولة.

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