الاتحاد يتحضر في طرابلس لـ”إياب الكونفدرالية”

يواصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته في العاصمة طرابلس لمواجهة فريق الجيش الوطني من النيجر في 25 من الشهر الحالي ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بـ1-1 حيث جاء هدف الاتحاد الوحيد بواسطة لاعبه مؤيد القريتلي في بداية اللقاء قبل أن يعدل الفريق النيجيري النتيجة.

ولم تعلن إدارة النادي حتى الآن عن موعد مباراة ودية جديدة تسبق مواجهة الإياب أمام الفريق النيجري.

ويحتاج الاتحاد للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة إن أراد التأهل للدور الثاني من المسابقة الأفريقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية