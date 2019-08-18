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الاتحاد يتحضر في طرابلس لـ”إياب الكونفدرالية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يواصل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم تحضيراته في العاصمة طرابلس لمواجهة فريق الجيش الوطني من النيجر في 25 من الشهر الحالي ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي للكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بـ1-1 حيث جاء هدف الاتحاد الوحيد بواسطة لاعبه مؤيد القريتلي في بداية اللقاء قبل أن يعدل الفريق النيجيري النتيجة.

ولم تعلن إدارة النادي حتى الآن عن موعد مباراة ودية جديدة تسبق مواجهة الإياب أمام الفريق النيجري.

ويحتاج الاتحاد للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة إن أراد التأهل للدور الثاني من المسابقة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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