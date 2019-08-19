الجودو الليبي يودع منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب مبكرا

ودع بطلا لعبة الجودو الليبية منافسات دورة الألعاب الأفريقية التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 19 وحتى 31 أغسطس الجاري.

وفقد لاعبنا الدولي الرياضي علي سعيد عمر مواجهته أمام الرياضىي أبوبكر سيدوب من بوركينا فاسو ضمن منافسات وزن فوق 100 كجم، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل وامتدت المباراة للوقت الإضافي ليفقد لاعبنا نتيجة المباراة ويودع البطولة.

كما فقد لاعبنا الدولي الرياضى محمد السنوسى مواجهته أمام الرياضي سامزي كوسي من ساحل العاج فى منافسات وزن أقل من 100 كجم، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل وامتدت المباراة للوقت الإضافي ليفقد لاعبنا نتيجة المباراة ويودع البطولة.

يذكر أن عدد الدول المشاركة فى منافسات الجودو هي 37 تنافس بنحو 227 رياضى بواقع 140 رجال و87 سيدات.

يشار إلى أن تشارك ليبيا فى دورة الألعاب الأفريقية بثلاثة عشرة لعبة، و28 رياضيا و13 مدربا بالإضافة إلى الطاقم الإداري والمالي والطبي للبعثة.

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