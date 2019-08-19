البطل الليبي حسام الطرشي يستعد للمشاركة ببطولة دولية لبناء الأجسام بمالطا

يستعد الرياضي الليبي حسام أحمد الطرشي، بطل بناء الأجسام في فئة كلاسك فيزيك، للمشاركة في منافسات بطولة grand prix الدولية التي ستحتضنها دولة مالطا نهاية الشهر الجاري.

ويتدرب البطل الليبي بقوة تحت إشراف البطل الليبي السابق سيف بريك، حيث يسعى الطرشي لتحقيق نتائج جيدة خاصة وأنه يتطلع إلى تحقيق لقب البطولة في أول مشاركة له فيها.

ويمتلك البطل الليبي حسام الطرشي، وزن 83 كجم، حظوظ كبيرة لنيل لقب البطولة نظير لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة وكذلك تحضيرات ممتاز للبطولة.

يذكر أن منافسات البطولة الدولية grand prix ستقام على مسرح فندق الانتركونتينتيل يوم 31 أغسطس 2019، وذلك تحت إشراف اتحاد IFBB العالمي .

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