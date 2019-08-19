مفاجأة في مستقبل السلتو.. اللاعب يتجه للبقاء بالدوري التونسي

فجرت تقارير صحفية تونسية مفاجآة قوية حول مستقبل المهاجم الدولي أنيس السلتو لاعب منتخبنا الوطني والأهلي طرابلس السابق.

وأوضحت التقارير التونسية أن السلتو بات قريباً من البقاء في صفوف النجم الساحلي التونسي خلال الموسم الكروي الجديد 2019/2020، خاصة في ظل المغالاة المادية من جانب إدارة النجم التونسي نظير الاستغناء عن خدمات مهاجمنا الدولي.

ونوهت التقارير إلى أن فوزي البنزرتي المدير الفني الحالي للنجم، قد يتخذ قراراً بالإبقاء على السلتو في صفوف الفريق للموسم الجديد، خاصة في ظل النقص الهجومي الذي يعاني منه الفريق التونسي.

وكانت تقارير صحفية مغربية قد أكدت أن إدارة نادي نهضة بركان المغربي، وصيف بطولة الكونفيدرالية الأفريقية الموسم الماضي، قررت صرف النظر عن التعاقد مع السلتو بسبب مغالاة إدارة النجم الساحلي في طلباتها المادية نظير الاستغناء عن اللاعب والتي كانت سبباً في فشل المفاوضات بين الطرفين.

وأوضحت التقارير أن “السلتو” كان قريبًا من الانتقال لصفوف نهضة بركان خلال الساعات الماضية، حيث إن اللاعب اختار اللعب ضمن صفوفه ورفض العروض الأخرى خاصة من ناديي الزمالك والإفريقي التونسي والقادسية السعودي.

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