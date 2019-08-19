“الكاف” يحذر الاتحاد الليبي من تأخر انطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد كرة القدم الليبي، أن عبدالحكيم الشلماني، رئيس الاتحاد، تلقى رسالة من الاتحاد الافريقي “الكاف” بشأن انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2019 / 2020 في أسرع وقت.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”ريميسا” أنه في حال تأخر انطلاق المسابقة سيتم معاقبة الاتحاد الليبي لكرة القدم والأندية بالحرمان من المشاركات الخارجية في البطولات الإفريقية سواء بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية الإفريقية.

ونوهت المصادر في تصريحاتها أن عبدالحكيم الشلماني رئيس الاتحاد يسعى بكل جدية من أجل انطلاق بطولة الدوري الممتاز في أقرب وقت ممكن حتى لا تتعرض الأندية الليبية للعقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي وحرمانها من اللعب في البطولات القارية.

وكان الاتحاد الفرعي طرابلس قد تقدم بمقترح حول شكل النسخة المقبلة من بطولة الدوري الليبي الممتاز والذي يتضمن تقسيم الفرق إلى 3 مجموعات، شرقية ووسط وغربية، حيث تضم المجموعة الشرقية 9 فرق، بينما تضم مجموعة الوسط 6 فرق، فيما تضم المجموعة الغربية 9 فرق، على أن تقام المسابقة بنظام الذهاب والإياب، وينتقل أصحاب المراكز الأولى من كل مجموعة لمرحلة التتويج.

ووجد هذا المقترح ترحيباً واجماعاً كبيراً من الأندية ، فيما عدا نادي الشط الذي رفض المقترح بداعي الظروف الأمنية، فيما رفضت أندية مصراتة تقسيم المجموعة.

يذكر أن الاتحاد الليبي للكرة، قد قرر إلغاء مسابقتي الدوري الليبي الممتاز، وكأس ليبيا للموسم الحالي 2018 – 2019، بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة واعتبارها كأن لم تكن، ولا يمتد هذا الأمر إلى إلغاء العقود القائمة التي لا تزال سارية المفعول.

وحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم، بشكل رسمي، موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020، إذ سينطلق يوم الجمعة 13 سبتمبر المقبل، دون الكشف عن موعد اختتام المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية