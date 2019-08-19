اخبار الرياضة

سحب قرعة بطولة الأكاديميات ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم بقاعة الاجتماعات بمركز بنغازي للمتفوقين قرعة بطولة الأكاديميات لكرة القدم التي تقام بإشراف وتنظيم الأندية الرياضية.

وتمت القرعة بحضور رئيس وأعضاء لجنة بطولة الأكاديميات ورئيس مكتب الرياضة ببنغازي ومندوبي الفرق المشاركة.

وقد خصصت البطولة لمواليد 2008/2009/2010 ، ومن المقرر أن تنطلق خلال اليومين القادمين بملاعب يوسف بوكر والتي تهدف لخلق روح التنافس بين لاعبي الأكاديميات الصغار وتطويرهم.

وشهدت السنوات الأخيرة ظهور العديد من الأكاديميات على مستوى مدينة بنغازي وتم تقسيمها على ثلاث مجموعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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