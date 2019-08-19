النصر يخسر وديا أمام كيلوبترا المصري بخماسية نظيفة

خسارة لا تعني نهاية المطاف فالوديات في عرف كرة القدم خطوة نحو إصلاح الأخطاء، النصر يخسر بالخمسة أمام سيراميكا كليوبترا المصري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية ضمن تحضيراته لمواجهة فريق تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب تمهيدي أبطال أفريقيا.

نتيجة المباراة مثلت صفعة لمشجعي الفريق على الرغم من كونها ودية، إلا أنها دقت ناقوس الخطر لضعف بعض الخطوط خاصة مع اقتراب مباراة الإياب التي ستجرى في العاصمة المصرية القاهرة بملعب بيتروسبورت في 25 أغسطس الحالي.

وبعد أن مني فريق النصر بهذه الخسارة سيعمل الجهاز الفني للفريق في هذه الأيام الأخيرة على إصلاح الأخطاء وتعديل بعض الهفوات التي صاحبتهم طيلة الأيام الماضية ففريق تيمبي موكاف سيدخل مواجهة الأحد المقبل بأفضلية التقدم على أرضه بهدف دون رد.

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