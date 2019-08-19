اخبار الرياضة

النصر يخسر وديا أمام كيلوبترا المصري بخماسية نظيفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خسارة لا تعني نهاية المطاف فالوديات في عرف كرة القدم خطوة نحو إصلاح الأخطاء، النصر يخسر بالخمسة أمام سيراميكا كليوبترا المصري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية ضمن تحضيراته لمواجهة فريق تيمبي موكاف من أفريقيا الوسطى لحساب تمهيدي أبطال أفريقيا.

نتيجة المباراة مثلت صفعة لمشجعي الفريق على الرغم من كونها ودية، إلا أنها دقت ناقوس الخطر لضعف بعض الخطوط خاصة مع اقتراب مباراة الإياب التي ستجرى في العاصمة المصرية القاهرة بملعب بيتروسبورت في 25 أغسطس الحالي.

وبعد أن مني فريق النصر بهذه الخسارة سيعمل الجهاز الفني للفريق في هذه الأيام الأخيرة على إصلاح الأخطاء وتعديل بعض الهفوات التي صاحبتهم طيلة الأيام الماضية ففريق تيمبي موكاف سيدخل مواجهة الأحد المقبل بأفضلية التقدم على أرضه بهدف دون رد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك