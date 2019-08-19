شراكة بين أمبرو ونادي الهلال

وقعت إدارة نادي الهلال عقد شراكة يجمعها مع شركة أمبرو العالمية لتوفير الملابس والتجهيزات الرياضية ليتم توفير ملابس للاعبي جميع الفرق في النادي من كافة الفئات والألعاب.

وسيكون العقد لمدة عام كامل قابل للتجديد حيث وقع مدير الإدارة القانونية بالنادي طارق زينوبة على جميع بنود العقد الذي يجمع المؤسسة بشركة أمبرو.

وتسعى الإدارة الجديدة بنادي الهلال بقيادة الدكتور نادر بوشناف لخدمة المؤسسة بشكل متميز ومتطور حيث باشرت في الأيام الماضية في صيانة مرافق النادي وتسديد مستحقات اللاعبين في كافة الألعاب.

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