اخبار الرياضة

شراكة بين أمبرو ونادي الهلال

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقعت إدارة نادي الهلال عقد شراكة يجمعها مع شركة أمبرو العالمية لتوفير الملابس والتجهيزات الرياضية ليتم توفير ملابس للاعبي جميع الفرق في النادي من كافة الفئات والألعاب.

وسيكون العقد لمدة عام كامل قابل للتجديد حيث وقع مدير الإدارة القانونية بالنادي طارق زينوبة على جميع بنود العقد الذي يجمع المؤسسة بشركة أمبرو.

وتسعى الإدارة الجديدة بنادي الهلال بقيادة الدكتور نادر بوشناف لخدمة المؤسسة بشكل متميز ومتطور حيث باشرت في الأيام الماضية في صيانة مرافق النادي وتسديد مستحقات اللاعبين في كافة الألعاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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