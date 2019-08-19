بمشاركة صولة الرفاع البحريني يهزم اتحاد طنجة

حقق فريق الرفاع البحريني الفوز على حساب اتحاد طنجة المغربي بهدفين دون رد لحساب مباريات تمهيدي البطولة العربية للأندية الأبطال.

وأقيمت المباراة بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي دون أهداف حيث انتظر الفريقان حلول الدقيقة السبعين ليفتتح كميل الأسود النتيجة من ركلة جزاء لصالح الرفاع قبل أن يضيف سيد هاشم الهدف الثاني فيما قدم المحترف الليبي محمد صولة مردودا طيبا رغم دخوله في الجزء الأخير من الشوط الثاني.

ولم يشارك المهاجم الليبي صالح الطاهر في مباراة الذهاب ومن المقرر أن يشارك بلقاء الإياب الذي سيقام في الأيام المقبلة في العاصمة البحرينية المنامة.

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