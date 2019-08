خسر باريس سان جيرمان أمام مضيفه رين بنتيجة 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

حيث تقدم إدينسون كافاني لباريس سان جيرمان، ثم تعادل مباي نيانغ لرين، قبل أن يسجل رومان ديل كاستيو الهدف الثاني لرين.

هذا ورفع رين رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باريس سان جيرمان عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

