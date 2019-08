بعشرة لاعبين.. أتلتيكو مدريد يتغلب على خيتافي بشق الأنفس

استطاع أتلتيكو مدريد الإفلات من فخ ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بشق الأنفس 1-0 أمس الأحد، في مستهل مبارياتهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” هذا الموسم.

حيث أحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

هذا واتسمت المباراة بالعصبية على حساب المستوى الفني، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى طرد لاعب من كلا الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لكل من خورخي مولينا لاعب خيتافي، ورونان لودي لاعب أتلتيكو مدريد.

