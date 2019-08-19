“بن علي” يودع كأس إيطاليا

ودع كروتوني الإيطالي منافسات كأس إيطاليا من الدور الثالث بعد خسارته أمام سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وخاض لاعب منتخبنا الوطني أحمد بن علي المباراة أساسياً حتى نهايتها، ورغم تقدم فريقه في الدقيقة السابعة والثلاثين وإنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد استطاع سامبدوريا العودة وتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة ويتأهل صاحب المركز التاسع بترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي إلى الدور الرابع .

وكان كروتوني قد وصل إلى هذا الدور بعد فوزه على أريتسو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

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