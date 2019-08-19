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“بن علي” يودع كأس إيطاليا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودع كروتوني الإيطالي منافسات كأس إيطاليا من الدور الثالث بعد خسارته أمام سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وخاض لاعب منتخبنا الوطني أحمد بن علي المباراة أساسياً حتى نهايتها، ورغم تقدم فريقه في الدقيقة السابعة والثلاثين وإنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد استطاع سامبدوريا العودة وتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتنتهي المباراة ويتأهل صاحب المركز التاسع بترتيب الدوري الإيطالي الموسم الماضي إلى الدور الرابع .

وكان كروتوني قد وصل إلى هذا الدور بعد فوزه على أريتسو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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