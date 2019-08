كشف الدولي الإنجليزي أشلي كول أمس الأحد عن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي.

حيث لعب كول بقمصان أرسنال وتشيلسي وروما الإيطالي، وحقق لقب الدوري الممتاز ثلاث مرات.

وقال كول في تصريحات صحفية:

“بعد التفكير الجاد أدركت أنه حان وقت تعليق حذائي واعتزال كرة القدم”.

وتابع:

“الآن أفكر في خطوتي الجديدة، وأتمنى أن أكون مدرباً، ولذلك أخوض دورة تدريبية في الوقت الحالي”.

هذا ولعب كول مع منتخب إنجلترا 107 مباريات، لكنه لم ينجح في إحراز أي هدف.

The post الدولي الإنجليزي «أشلي كول» يُعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا