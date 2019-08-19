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ميدفيديف يتوج بأول ألقابه في بطولات ماسترز

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن الروسي الشاب دانييل ميدفيديف من حصد لقبه الأول في سلسلة بطولات الماسترز بفوزه ببطولة سينسيناتي المفتوحة للأساتذة ذات الألف نقطة على البلجيكي دافين غوفان بمجموعتين دون مقابل.

وأطاح ميدفيديف بمنافسه البلجيكي منذ المجموعة الأولى رغم صعوبتها وبسبعة أشواط مقابل ستة بعد شوط كسر التعادل، وفي المجموعة الثانية واصل الروسي الشاب تألقه حيث أنهاها بستة مقابل أربعة.

وكان ميدفيديف قد حقق مفاجأة مدوية بإطاحته المصنف الأول الصربي نوفاك دجوكوفيتش في نصف النهائي في طريقه للتتويج باللقب .

ويعتبر تتويج اللاعب الروسي باللقب هو الخامس في مسيرته الاحترافية والثاني هذا العام بعد فوزه ببطولة صوفيا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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