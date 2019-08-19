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ماديسون كيز بطلة لسيدات بطولة سينسيناتي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توجت الأمريكية ماديسون كيز بلقب بطولة سينسيناتي المفتوحة بفوزها على الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين نظيفتين لتحصد خامس لقب في مسيرتها الاحترافية .

ورغم صعوبة المباراة استطاعت ماديسون كيز الفوز بالمجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة بعدما كسرت الإرسال في مناسبتين، وفي المجموعة الثانية تقدمت اللاعبة الروسية بشوطين مقابل شوط لكن اللاعبة الأمريكية عادلت النتيجة بخمسة أشواط لمثلها قبل أن تحسم اللقب بسبعة مقابل ستة .

لتحسم اللاعبة الأميريكية اللقب حيث تعد المرة الثانية التي تتمكن من التتويج بلقب في بلادها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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