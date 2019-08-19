كوتينهو ينضم رسمياً إلى البافاري

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تعاقده رسمياً مع البرازيلي فيليب كوتينهو قادماً من برشلونة لعام واحد على سبيل الإعارة .

وقدم النادي البافاري اللاعب داخل مقره بوجود المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وأكد البايرن عبر موقعه الرسمي أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح مساء أمس الأحد قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى بطل ألمانيا .

وسيرتدي صاحب السبعة والعشرين عاماً القميص رقم عشرة حيث ظهر بصورة حاملاً القميص الأساسي للنادي البافاري .

ويعتبر اللاعب أحد أبرز اللاعبين البرازيليين في الفترة الحالية ويحق للبايرن ضم اللاعب بصورة نهائية في الموسم المقبل مقابل مائة مليون يورو.

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