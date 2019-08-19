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كوتينهو ينضم رسمياً إلى البافاري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تعاقده رسمياً مع البرازيلي فيليب كوتينهو قادماً من برشلونة لعام واحد على سبيل الإعارة .

وقدم النادي البافاري اللاعب داخل مقره بوجود المدير الرياضي حسن صالح حميديتش، وأكد البايرن عبر موقعه الرسمي أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح مساء أمس الأحد قبل التوقيع على عقود انضمامه إلى بطل ألمانيا .

وسيرتدي صاحب السبعة والعشرين عاماً القميص رقم عشرة حيث ظهر بصورة حاملاً القميص الأساسي للنادي البافاري .

ويعتبر اللاعب أحد أبرز اللاعبين البرازيليين في الفترة الحالية ويحق للبايرن ضم اللاعب بصورة نهائية في الموسم المقبل مقابل مائة مليون يورو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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