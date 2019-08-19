منتخب الجودو يودع الألعاب الأفريقية

فقد المنتخب الوطني للجودو فرصة مواصلة دورة الألعاب الأفريقية التي تحتضنها العاصمة المغربية الرباط بعدما خرج من المنافسات من الأدوار الأولى.

وودع الرياضي محمد السنوسي المنافسات عقب مواجهته أمام الإيفواري سامزي كوسي ضمن منافسات وزن أقل من مائة كيلو جرام، بعدما امتدت المباراة لوقت إضافي عقب التعادل في الوقت الأصلي، كما خسر الرياضي علي سعيد عمر مواجهته أمام البوركيني أبو بكر سيدوب ضمن وزن أكثر من مائة كيلو جرام بعد التمديد لوقت إضافي.

وتشارك ضمن منافسات الجودو بالألعاب الأفريقية سبع وثلاثون دولة تتنافس بمائة وسبعة وعشرين رياضياً في المجمل على صعيد الرجال والسيدات.

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