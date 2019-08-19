لأول مرة .. إقامة بطولة لأكاديميات ناشئي كرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

سحبت اليوم السبت في قاعة الاجتماعات بمركز بنغازي للمتفوقين قرعة مجموعات بطولة الأكاديميات لكرة القدم التي تقام لأول مرة بإشراف وتنظيم جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي.

وستنطلق منافسات البطولة الثلاثاء المقبل الموافق للعشرين من أغسطس الجاري بملعب يوسف بوكر، وستكون البطولة مخصصه لمواليد 2008، و2009، و2010 .

وجاء في المجموعة الأولى فريق مدرسة الرياضي المتفوق، وأكاديمية نجوم قمينس، وأكاديمية فرسان المتوسط، وأكاديمية أصايل.

فيما جاء في المجموعة الثانية أكاديمية استارز فرع الرحبة، وأكاديمية حي الزيتون 2، وأكاديمية قووول، وأكاديمية الهدف.

هذا وجاء في المجموعة الثالثة أكاديمية استارز بالعون، أكاديمية حي الزيتون أ، وأكاديمية الفتى الذهبي، وأكاديمية الهداف

وحضر القرعة رئيس وأعضاء لجنة بطولة الأكاديميات ورئيس مكتب الرياضة بنغازي ومندوبي الفرق المشاركة.

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