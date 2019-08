المتوسط

استدعى الطاقم الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم 26 لاعبًا، وذلك للدخول في معسكر تحضيري بالمغرب في الفترة ما بين 30 أغسطس الجاري وحتى 12 من سبتمبر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 26 لاعبًا بينهم 9 محترفين هم: أحمد بن علي (كرتوني الإيطالي)، محمد الترهوني (سموحة المصري)، محمد مدين (النجم الساحلي التونسي)، المعتصم المصراتي (فيتوريا غماريش البرتغالي)، مفتاح طقطق (المصري البورسعيدي)، حمدو الهوني (الترجي التونسي)، ومؤيد اللافي (اتحاد العاصمة الجزائري)، صالح طاهر (اتحاد طنجة المغربي)، وأنيس سالتو (النجم الساحلي التونسي).

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أحمد عزاقة، مراد الوحيشي، فتحي الطلحي، ناجي دراء، أحمد التربي، المعتصم صبو، عبد الرحيم التريكي، سعد إجباره، محمد الترهوني، محمود عكاشة، أحمد المقصي، محمد أشتيوي، المعتصم المصراتي، محمد مدين، أحمد بن علي، محمد الهداج، ربيع الشادي، مفتاح طقطق، حمدو الهوني، محمد مكاري، مؤيد اللافي، سالم المسلاتي، خالد مجدي، أنيس سالتو، معتز المهدي، صالح طاهر.

ويستعد المنتخب الليبي الأول لكرة القدم لخوض تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لبطولة الكاميرون 2021.

وكانت القرعة قد أوقعت ليبيا في المجموعة العاشرة التي تضم نظيره التونسي وتنزانيا وغينيا الاستوائية.

The post معسكر تحضيري لمنتخب كرة القدم في المغرب استعدادات لتصفيات الكان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية