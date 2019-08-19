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9 محترفين بقائمة الفرسان.. وغياب نشنوش والورفلي

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم قائمة المنتخب الوطني المستهدفة لمعسكر المغرب والذي سينطلق في الثلاثين من اغسطس وينتهي في الثاني عشر من سبتمبر المقبل تحضيرا لخوض منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لكان الكاميرون 2021.

وضمت قائمة المدرب جلال الدامجة لأول مرة تسعة لاعبين محترفين وهم احمد بن علي من كروتوني الإيطالي والمعتصم المصراتي من فيتوريا غيماريش البرتغالي وحمدو الهوني من الترجي التونسي ومفتاح طقطق من المصري البورسعيدي وصالح الطاهر من اتحاد طنجة المغربي والثنائي انيس سلتو ومهند ايتو من النجم الساحلي التونسي ومحمد الترهوني من سموحة المصري ومؤيد اللافي من اتحاد العاصمة الجزائري

كما شهدت القائمة غياب الحارس محمد نشنوش والمدافع سند الورفلي لأول مرة منذ سنوات ولم يعلن الإطار الفني حتى الآن أسباب استبعادهم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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