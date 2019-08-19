الورفلي يرفض دعوة المنتخب ويوضح الأسباب

بعد أن خلت قائمة المنتخب الوطني من اسم المدافع سند الورفلي أكد اللاعب ذاته في تصريح خص به قناة ليبيا الأحرار رفضه اللعب مع فرسان المتوسط تحت مظلة اتحاد الكرة الحالي والجهاز الإداري الذي يراهما الورفلي السبب الحقيقي في كل النتائج السلبية والاخفاقات وآخرها تلك التي صاحبت مباراة جنوب افريقيا وحرمت الليبين من التواجد في كأس افريقيا

الورفلي تحدث عن بعض السلبيات التي صاحبت تصفيات أمم إفريقيا بشكل عام وماصاحبها من فوضى ، معربا عن استيائه من طريقة تعامل الجهازين الفني والإداري .

لاعب الأهلي طرابلس السابق أبدى انزعاجه من عشوائية رئيس الاتحاد الليبي ونظرته العامة للمنتخب وسوء تنسيق الجهاز الإداري في كل المواعيد وأن مباراة جنوب إفريقيا هي القشة التي قسمت ظهر البعير رافضا ارتداء قميص المنتخب في ولاية الاتحاد الحالية .

اللاعب علل سبب الرفض لتحمل اللاعبين مسؤلية الاخفاق في كل مباراة في عين الشارع الرياضي دون أي رد فعل من اتحاد الكرة والجهازين الفني والإداري اللذان يتحملان كل الإخفاقات .

ولم يخف سند حزنه من غياب ليبيا عن كأس أمم إفريقيا الماضية وضياعه لفرصة التواجد في البطولة رغم تأهل منتخبات مغمورة للعرس الإفريقي كناميبيا وتنزانيا والمنتخب الكيني .

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