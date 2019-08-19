اخبار الرياضة

إطلاق مشروع “المعلق الصغير” في الجفرة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كان مشروع “المعلق الصغير” في الجفرة حلما واليوم بدأ يتجسد ليصبح حقيقة وواقعا ملموسا، إذ كان اجتماع المسؤولين عن الرياضة والإعلاميين من مناطق الجفرة الخمسة في بلدية ودان ما هو إلا بداية فقط لإطلاق المشروع.

سيفتح مشروع “المعلق الصغير” آفاقا كبيرة لكل المواهب العاشقة للرياضة والراغبة في تحقيق طموحها في مجال الإعلام خاصة إذ تمكن الصغار من حصد أساسيات المهنة في عمر صغير فسيكون لذلك إثر إيجابي في مسيرتهم المهنية مستقبلا.

وأكد القائمون على هذا المشروع أن هذا الاجتماع ما هو إلا بداية فقط وستكون هناك الكثير من الاجتماعات التحضيرية من أجل الانطلاقة المثالية لهذا البرنامج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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