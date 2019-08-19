بطولة الأكاديميات لناشئي كرة القدم ببنغازي تنطلق غدا

بنغازي-العنوان

تنطلق يوم غد الثلاثاء، بطولة الأكاديميات لناشئ كرة القدم بملعب يوسف بوكر ببنغازي، وستكون البطولة مخصصة لمواليد 2008، و2009، و2010.

وتم يوم السبت الماضي سحب قرعة البطولة التي تقام لأول مرة بإشراف وتنظيم جمعية الأندية الرياضية للأعمال الخيرية وبالتعاون مع مكتب الرياضة بنغازي في قاعة الاجتماعات بمركز بنغازي للمتفوقين.

وضعت القرعة فريق مدرسة الرياضي المتفوق، وأكاديمية نجوم قمينس، وأكاديمية فرسان المتوسط، وأكاديمية أصايل في المجموعة الأولى.

أما المجموعة الثانية ضمت أكاديمية استارز فرع الرحبة، وأكاديمية حي الزيتون 2، وأكاديمية قووول، وأكاديمية الهدف.

وفي المجموعة الثالثة جاءت أكاديمية استارز بالعون، وأكاديمية حي الزيتون أ، وأكاديمية الفتى الذهبي، وأكاديمية الهداف.

وشهدت مدينة بنغازي في السنوات الأخيرة ظهور العديد من الأكاديميات الرياضية المختصة بتعليم الناشئين لفنون كرة القدم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية