أول تعليق من الورفلي عن جاهزيته لتمثيل المنتخب

فنّد المدافع سند الورفلي جميع الأخبار التي تحدثت عن عدم نيته الالتحاق بالمنتخب الوطني في المناسبات القادمة من خلال تواصله مع المدير الإداري حسين الفريطيس.

ونفى الورفلي كافة الأخبار التي تحدثت عن عدم رغبته في تمثيل المنتخب خلال المرحلة الحالية وجاء ذلك عقب استبعاده من القائمة المبدئية التي ستشارك في استعدادات المنتخب الوطني بالمغرب شهر سبتمبر القادم تحضيرا لتصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، ثمن الورفلي مجهودات القائمين على الاتحاد ووجّه شكره لمشجعي المنتخب الوطني الحريصين على دعمه في كل الأوقات والظروف.

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