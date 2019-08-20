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أول تعليق من الورفلي عن جاهزيته لتمثيل المنتخب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فنّد المدافع سند الورفلي جميع الأخبار التي تحدثت عن عدم نيته الالتحاق بالمنتخب الوطني في المناسبات القادمة من خلال تواصله مع المدير الإداري حسين الفريطيس.

ونفى الورفلي كافة الأخبار التي تحدثت عن عدم رغبته في تمثيل المنتخب خلال المرحلة الحالية وجاء ذلك عقب استبعاده من القائمة المبدئية التي ستشارك في استعدادات المنتخب الوطني بالمغرب شهر سبتمبر القادم تحضيرا لتصفيات كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، ثمن الورفلي مجهودات القائمين على الاتحاد ووجّه شكره لمشجعي المنتخب الوطني الحريصين على دعمه في كل الأوقات والظروف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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