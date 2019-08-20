منتخب ليبيا للصالات يشهد التحاق لاعبي المنطقة الشرقية

طرابلس-العنوان

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم داخل الصالات تدريباته بمعسكره الداخلي بمدينة طرابلس، ويتأهب منتخبنا للقاء نظيره الجزائري ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للصالات بالمغرب مطلع العام المقبل.

وبحسب المكتب الإعلامي للاتحاد الليبي لكرة القدم شهدت تدريبات الاثنين التحاق لاعبي المنتخب الوطني من المنطقة الشرقية وهم ” محمد شحوت – إبراهيم المجبري – عادل الشريف – مفتاح العقوري ” و ” فيصل بوحوية ” بالإضافة إلي التحاق مساعد المدرب “أشرف الدرسي”.

وقد حققت كرة القدم داخل الصالات العديد من النتائج الايجابية على المستوى المحلي والأفريقي والعربي والعالمي.

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