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أكاديمية ستارز تحتفل بعودة مقرها لمنطقة قاريونس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت أكاديمية ستارز الرياضية بعودة مقرها الرئيسي بمنطقة قاريونس بمهرجان رياضي شهد استعراضات في الكاراتي للكومتي والكاتا للصغار واستعراضا في الجمباز للفتايات وفي كرة القدم أيضا.

وتخلل الاحتفال فقرات غنائية وترفيهية وأجواء من البهجة والسرور عبرت عن فرحة عودة الحياة وبقوة للنادي الذي احتضن العديد من الألعاب الرياضية في منطقة قاريونس قبل بداية الحرب في المنطقة وابتعاد الأكاديمية عن مقرها الرئيسي لفترة من الزمن.

وبعد العودة للمقر الرئيسي في قاريونس من المفترض أن تشهد أكاديمية ستارز تطورا كبيرا وتقديم رياضيين جدد في كافة الرياضات التي تحتويها الأكاديمية خاصة في الكاراتي والألعاب الفردية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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