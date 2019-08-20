أكاديمية ستارز تحتفل بعودة مقرها لمنطقة قاريونس

احتفلت أكاديمية ستارز الرياضية بعودة مقرها الرئيسي بمنطقة قاريونس بمهرجان رياضي شهد استعراضات في الكاراتي للكومتي والكاتا للصغار واستعراضا في الجمباز للفتايات وفي كرة القدم أيضا.

وتخلل الاحتفال فقرات غنائية وترفيهية وأجواء من البهجة والسرور عبرت عن فرحة عودة الحياة وبقوة للنادي الذي احتضن العديد من الألعاب الرياضية في منطقة قاريونس قبل بداية الحرب في المنطقة وابتعاد الأكاديمية عن مقرها الرئيسي لفترة من الزمن.

وبعد العودة للمقر الرئيسي في قاريونس من المفترض أن تشهد أكاديمية ستارز تطورا كبيرا وتقديم رياضيين جدد في كافة الرياضات التي تحتويها الأكاديمية خاصة في الكاراتي والألعاب الفردية.

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